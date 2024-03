No ‘BBB 24’, Bin teme por rejeição e Davi é consolado após briga do ‘Sincerão’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/03/2024 - 10:24 Para compartilhar:

Na madrugada desta terça-feira, 26, a casa do BBB 24 testemunhou intensas discussões e estratégias após a briga entre Davi e MC Bin Laden durante o Sincerão. Esse incidente desencadeou uma série de eventos marcantes, incluindo o questionamento de Davi sobre a aliança de Fernanda com MC Bin Laden, apesar das traições anteriores. Vale lembrar que ainda nesta terça-feira Bin e Davi se enfrentam no paredão quádruplo, que inclui também Matteus e Leidy Elin.

Davi confrontou Fernanda sobre sua decisão de se aliar novamente a MC Bin Laden, mesmo após acusações de traição durante a dinâmica do Sincerão. Ele questionou a lógica por trás da escolha de Fernanda, “Se você sabe que essa pessoa tem essa personalidade, por que você joga com essa pessoa?”.

Em resposta, Fernanda justificou sua aliança como uma estratégia de jogo, destacando a divisão na casa e suas prioridades de aliança, “Ainda é um jogo e o jogo está dividido em dois lados, e eu não jogo com vocês”.

Fernanda é mesmo ‘gente boa’?, questionam participantes

Em uma conversa entre Alane, Davi e Beatriz, a mudança de atitude de Fernanda após recentes conflitos foi colocada em xeque. Alane questionou: “Será que é estratégia de jogo da Fernanda ser legal com a gente?”. Este questionamento surgiu após Fernanda começar a interagir mais amistosamente com outros participantes, gerando especulações sobre suas motivações.

Em um momento de reflexão compartilhado com Matteus, Alane e Beatriz, Fernanda mencionou seu futuro fora da casa, expressando antecipadamente orgulho pelos companheiros de confinamento. “Vou ter maior orgulho de ver você numa novela e falar pra minha filha”, afirmou Fernanda.

Bin Laden revela tensão e encara o botão da desistência

MC Bin Laden expressou preocupações sobre a reação do público após conflitos no BBB 24, perguntando a Fernanda e Pitel: “Vocês já pensaram em ter chateado algumas pessoas lá fora?”. Fernanda respondeu brincando, “Todo dia. Geralmente, quando eu abro a boca alguém chora”. E Pitel adicionou, “A pessoa está me vendo de uma forma que ela nunca viu. Ela pode simplesmente escolher não querer essa pessoa na vida dela e ir embora”.

Bin Laden revelou sua ansiedade: “Não é nem o peso do Paredão de você sair, mas…”, ao que Pitel interveio, “Encarar tudo que você fez”.

Com a tensão aumentando, ele admitiu, “Amanhã, eu vou sair. Fora que vai ter os outros na internet me criticando…”.

Pitel, então, aconselhou: “Que isso? Tá sofrendo por antecipação, meu parceiro? Chega na internet e (diz): ‘Já fiz, infelizmente. Não gostou? Uma pena. Estava lá maluco, pressionado, o cara debochando de mim, pesei a mão. Errei. Não tenho como alterar’”. Ela concluiu, “É azedar, entubar, se desculpar e não fazer de novo. Se redimir de forma genuína. Se me aparecer com uma camisa branca dizendo ‘quem me conhece sabe’, vou mandar esculachar você”.

Em um momento de reflexão, Bin Laden se isolou, contemplando o botão de desistência em silêncio, antes de retornar ao quarto.

Davi mostra vulnerabilidade e é confortado por aliadas

Já Davi encontrou apoio entre Alane, Beatriz e Isabelle após os conflitos. “Para. Eu não tô bem, não”, confessou, mostrando sua vulnerabilidade. Beatriz tentou confortá-lo, “Não fica triste, Davi”.

“É complicado, você ser bombardeado três vezes”, expressou Davi, refletindo sobre as dificuldades enfrentadas. Os amigos asseguraram: “A gente está com você. Você não está sozinho, não”.

