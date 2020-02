No Baile da Vogue, Isis Valverde chama atenção com look decotado

O Baile da Vogue, realizado na noite dessa sexta-feira (7) no Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro, contou com a presença de diversas famosas. Isis Valverde foi uma delas. A atriz roubou atenção de todos com um look decotadíssimo.

“É uma deusa surrealista. É uma coisa que o Fê, meu stylist, criou. E eu achei que ele foi muito feliz na criação”, disse Isis, em entrevista ao canal GNT.

Além disso, Isis também falou sobre o carnaval, dizendo se considerar muito carnavalesca. “Eu gosto de ir para Sapucaí, agora Rainha de Bateria, eu acho que não nasci muito para isso. Eu gosto de assistir, da energia, de festejar a vida”, afirmou.

Isis também compartilhou fotos do seu look no Instagram, recebendo uma série de elogios dos seguidores, como “Muito linda”, “Rainha maravilhosa”, “Deusa”, entre outros.

Confira os posts de Isis abaixo: