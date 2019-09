No ‘apagar das luzes’, Vasco confirma Felipe Ferreira como último reforço para o Brasileiro

Rio – Depois de anunciar o volante colombiano Fredy Guarín, de 33 anos, o Vasco confirmou o meia-atacante Felipe Ferreira, de 25 anos, como o último reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. No limite do prazo de inscrição na CBF, o mutirão liderado pelos departamentos de futebol, jurídico e de registro confirmou a contração após a publicação no Boletim Informativo Diário da entidade.

Destaque do CRB, na Série B do Brasileiro, o camisa 10 conseguiu uma liminar na Justiça para se desvincular do clube alagoano e acertar com o Vasco até o fim do Campeonato Carioca de 2020, emprestado pela Ferroviária, detentor de seus direitos.

O litígio foi a saída encontrada por Felipe Ferreira e seus representantes para acertar com o Vasco, que já havia chegado a um acordo com o atleta e a Ferroviária. Em quarto lugar na Série B do Brasileiro e na briga por uma vaga na elite em 2020, o CRB se recusou a liberar o meia-atacante, que soma seis gols e cinco assistências na competição, contrariando uma cláusula vigente em seu contrato, que previa a liberação em caso de ofertas da Primeira Divisão.