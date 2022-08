No apagar das luzes, Inter vence o Avaí e cola no G4 do Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 22/08/2022 - 22:13 Compartilhe

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro, Avaí e Internacional entraram em campo na noite desta segunda-feira, pela 23ª rodada, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. E quem levou a melhor foram os visitantes. Em uma partida bastante movimentada, com direito a expulsão do técnico Mano Menezes, o Colorado encontrou seu tento apenas aos 51 minutos do segundo tempo, com gol de pênalti marcado por Paulo Henrique, decretando a vitória por 1 a 0.

Com o resultado, o time gaúcho pulou para a 5ª colocação, agora com 39 pontos, mesma pontuação do Corinthians, hoje abrindo o G4. Por outro lado, os catarinenses, por conta do tropeço em casa, seguiram na 17ª colocação com seus 23 pontos.

AVAÍ PRESSIONA, MAS INTER EQUILIBRA AÇÕES



Fazendo valer o fator casa, o Avaí não quis saber de perder tempo. Com isso, logo nos primeiros movimentos, tratou de assustar a equipe do Inter acertando uma bola na trave na cabeçada de Raniele, aos 4 minutos.

Passado o susto, a equipe de Mano Menezes, aos poucos, foi equilibrando as coisas em campo tentando ficar mais com a posse de bola. Entretanto, até meados dos 20 minutos, além dos poucos lances de perigo a favor dos visitantes, os erros de passe atrapalhavam as chegadas com perigo ao campo de ataque.

INTER PERDE MANO EXPULSO

Com o tempo passando, Mano Menezes se mostrava agitado no banco. Sendo assim, em um primeiro momento, acabou levando o amarelo da arbitragem e, momento depois, após ofensas ao quarto árbitro, acabou sendo expulso de campo.

Sem o comandante à beira do gramado, a equipe gaúcha chegou a dar trabalho em alguns momentos ao goleiro Vladimir, que mostrou estar atento em campo. No entanto, os catarinenses devolveram na mesma moeda testando Keiller, que também conseguiu impedir o gol rival, mantendo o placar zerado na etapa inicial.

INTER ADOTA POSTURA OFENSIVA



Querendo manter o mesmo ritmo que impôs na reta final do primeiro tempo, o time visitante mostrou que estava disposto a tirar o zero do placar. Com isso, apostava em seus jogadores de frente, sendo Alemão o mais acionado, buscando surpreender o sistema defensivo do Leão, que conseguia afastar o perigo até então.

Na sequência, percebendo a pressão por parte do Colorado, Eduardo Barroca optou por promover mais algumas trocas, como as entradas de Pablo Dyego e Lucas Silva. Mesmo com o gás renovado, quem seguiu melhor foi o Inter que desperdiçou novas chances até meados dos 30 minutos.

NO TUDO OU NADA, COLORADO MARCA GOL NO FIM



Seguindo na insistência de encontrar seu tento, novas modificações aconteceram pelo lado dos gaúchos com as entradas de Braian Romero e Liziero. Entretanto, até os acréscimos, além das últimas substituições feitas por Barroca, a tensão seguia tomando conta de todos no estádio.

Até que aos 50 minutos, a árbitra Edina Alves Batista acabou marcando penalidade, após Rafael Vez impedir a jogada de Liziero abrindo o braço impedindo que a bola passasse. Na cobrança, Paulo Henrique, que havia entrado na etapa complementar, chutou forte no ângulo dando a vitória ao Colorado na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

Avaí 0x1 Internacional



Data e horário: 22/08/2022 – 20h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Eduardo, 15’/1ºT; Mano Menezes, 26’/1ºT; Kevin, 39’/1ºT; Bressan, 30 segundos/2ºT; Bissoli, 28’/2ºT; Raniele, 40’/2ºT; Bustos, 42’/2ºT

Cartão vermelho: Mano Menezes, 28’/1ºT

Gols: Paulo Henrique, 51’/2ºT (1-0);

AVAÍ: Vladimir; Kevin (Thales, no intervalo), Bressan, Rafael Vaz e Cortez; Raniele, Bruno Silva (Matheus Galdezani, aos 43’/2ºT) e Eduardo (Jean Pyerre, aos 26’/2ºT); Muriqui (Lucas Silva, aos 14’/2ºT), Bissoli e Guerrero (Pablo Dyego, aos 14’/2ºT). (Técnico: Eduardo Barroca)

INTERNACIONAL: Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel, Johnny e Carlos De Pena (Liziero, aos 34’/2ºT), Maurício (Alan Patrick, aos 22’/2ºT) e Wanderson (Pedro Henrique, aos 21’/2ºT); Alemão (Braian Romero, aos 34’/2ºT). (Técnico: Mano Menezes)

