No aniversário de Ayrton Senna, curta-metragem de animação celebra legado

A vida e a trajetória de Ayrton Senna, dentro e fora das pistas, o transformaram em heroi nacional e são um exemplo de superação, talento e inspiração. Resgatar esse sentimento é a essência de “The Truth In Your Eyes” (A Verdade Em Seus Olhos), uma co-criação da agência Asia e da Stink Films para Senna Brands, empresa responsável por perpetuar o legado do piloto.

O curta-metragem combina fantasia e realidade para reviver momentos icônicos do tricampeão mundial de Fórmula 1 e conectá-lo às novas gerações. A estreia acontece nesta sexta-feira, 21, data que marca o aniversário de 65 anos de nascimento de Ayrton Senna.

Com ilustrações de Butcher Billy e direção de Ricardo Jones, o filme se desenvolve em torno do conceito “Seek Your Truth” (Busque sua Verdade) e conta a jornada de Ayrton Senna de uma forma menos realista e mais lúdica, como se vê na sequência que representa sua rivalidade com Nigel Mansell. Nela, um leão (alusão ao apelido do piloto inglês) persegue vorazmente o carro Senna em uma pista de corrida.

Outro elemento que ajuda a dar o tom emocionante do curta é o uso da voz do próprio Senna na narração, com áudios gerados por IA.

De acordo com o CCO da Asia, Vico Benevides, “criar qualquer coisa sobre uma lenda como Ayrton Senna é uma imensa responsabilidade. Nós buscamos respeitar a memória dele e valorizar as inúmeras lições que ele nos deixou, como perseverança, determinação, foco e disciplina. Ter os traços do Butcher Billy e a direção do Jones nos ajudou a chegar no melhor resultado possível”, comenta.

“A história do Ayrton é muito inspiradora e poder contá-la de uma maneira que foge do comum é algo que está em sintonia com o que acreditamos. A animação leva para os territórios da arte e da cultura a missão da marca Senna, que é inspirar as pessoas a superarem seus próprios limites. E, durante o pré-lançamento que fizemos na CCXP, vimos que essa é uma ferramenta eficiente de conexão com novos públicos”, enfatiza Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do piloto.

O curta foi exibido com exclusividade na edição da CCXP realizada em dezembro de 2024 e, agora, estará disponível nas redes sociais da marca Senna Acompanham o lançamento da animação uma sequência de 41 pôsteres inéditos, criados com base em frames do curta e alusivos ao número total de vitórias de Senna na Fórmula 1. O projeto deve percorrer escolas e comunidades do Brasil, apresentando Senna a uma nova geração de fãs e admiradores.