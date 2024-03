No 2º dia de entrega, Receita já recebeu 1,898 milhão de declarações do IRPF

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/03/2024 - 19:41 Para compartilhar:

Até as 17h01 deste sábado, 16, no segundo dia da entrega, a Receita Federal computou o envio de 1.898.313 declarações de Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF). Deste total, 88% terão recursos a restituir, 6,7% a pagar e 5,3% sem pagamento de imposto ou ressarcimento. Quase metade dos contribuintes (46,4%) optou pela entrega dos dados já pré-preenchidos pelo governo. A maioria dos cidadãos (57,7%) escolheu a declaração simplificada.

Maciçamente, os brasileiros escolheram baixar o programa do IRPF (74%), mas houve contribuintes que preferiram usar a nuvem (16,4%) ou fazer o envio pelo celular (9,5%). De acordo com o Fisco, as mulheres representaram pouco mais de um terço (36,7%) dos brasileiros que já enviaram a declaração nas primeiras horas. A média de idade até aqui é de 44 anos. A Receita informou também que 2,7% dos documentos enviados são declarações retificadoras, 354 são referentes a fim de espólio e 375, à saída do País.

A expectativa da Receita é a de que sejam enviadas 43 milhões de declarações até o fim do prazo, em 31 de maio.

