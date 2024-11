Nº 2 do mundo, tenista polonesa recebeu suspensão por doping

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/11/2024 - 14:26 Para compartilhar:

ROMA, 28 NOV (ANSA) – A tenista polonesa Iga Swiatek, atual número 2 do mundo, recebeu uma suspensão de cerca de um mês após ser flagrada em um exame antidoping, informou nesta quinta-feira (28) a Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia).

A atleta de 23 anos testou positivo para a substância proibida trimetazidina em meados de agosto e permaneceu afastada das quadras entre 22 de setembro e 4 de outubro, deixando de participar de três campeonatos.

A Itia considerou credível os argumentos da defesa de Swiatek, que declarou que a polonesa consumiu a substância de forma não intencional. Na oportunidade, a tenista teria ingerido um medicamento regular à base de melatonina para controle de insônia e jet lag.

Além de ter cumprido a suspensão, a tetracampeã de Roland Garros também concordou em abrir mão do prêmio em dinheiro que ganhou no WTA 1000 de Cincinnati, torneio que foi eliminada na semifinal para Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo.

“Essa foi a pior experiência da minha vida. Nos últimos dois meses e meio fui submetida a um severo procedimento da Itia, que confirmou a minha inocência. O episódio colocou em dúvida tudo pelo que trabalhei tanto durante toda a minha vida. Tanto minha equipe quanto eu tivemos que lidar com um tremendo estresse e ansiedade, mas agora posso voltar ao que mais amo”, disse Swiatek em suas redes sociais. (ANSA).