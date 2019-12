No 1º jogo sem Unai Emery, Arsenal apenas empata com o Norwich no Inglês

A aventura do sueco Freddie Ljungberg como treinador interino do Arsenal começou com um resultado apenas razoável. Escolhido para substituir provisoriamente o espanhol Unai Emery, demitido na sexta-feira, o sueco estreou com um empate por 2 a 2 com o Norwich City, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.

O Arsenal completou seis jogos consecutivos na competição sem vitória e, por isso, continua muito distante dos primeiros colocados. A equipe de Londres é a oitava, com 19 pontos, 21 a menos do que o Liverpool, líder do torneio. A distância que separa o time agora comandado por Ljungberg do Chelsea, quarto colocado, é de sete pontos – os quatro primeiros conquistam vaga na Liga dos Campeões da Europa.

Embora o Norwich seja o penúltimo na classificação, com apenas 11 pontos, o Arsenal sofreu muito para conseguir um ponto na casa do adversário. O finlandês Pukki, artilheiro do Norwich, abriu o placar aos 21 minutos de jogo com um chute que desviou na defesa antes de entrar no gol. Cobrando pênalti, Aubameyang empatou a partida aos 29, mas isso não facilitou muito as coisas para a sua equipe.

Nos acréscimos da primeira etapa, Cantwell voltou a colocar os donos da casa à frente com um chute bem colocado, sem chance alguma para o goleiro Leno. No segundo tempo, aos 12, Aubameyang marcou de novo, desta vez aproveitando a sobra de um escanteio.

Depois do empate, o jogo ficou muito aberto e as duas equipes tiveram grandes oportunidades para marcar o terceiro gol. O Arsenal tem muito o que agradecer a Leno, já que o goleiro alemão fez grandes defesas e evitou que sua equipe deixasse o gramado com uma derrota.

Outra partida foi disputada neste domingo: Wolwerhampton 1 x 1 Sheffield United. Mousset, no primeiro tempo, marcou para o Sheffield, que é o sétimo colocado, com os mesmos 19 pontos do Arsenal. Na etapa final, Doherty fez o gol do time da casa, o sexto, com um ponto a mais.