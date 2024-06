Nº 1 do mundo bate italiana e é tetracampeã de Roland Garros

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/06/2024 - 20:48 Para compartilhar:

ROMA, 8 JUN (ANSA) – A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 no ranking mundial, venceu neste sábado (8) a italiana Jasmine Paolini, na final feminina de Roland Garros, em Paris, e tornou-se tetracampeã do torneio disputado na França.

A melhor tenista da atualidade derrotou a grande surpresa de Roland Garros, por 2 sets a 0, em pouco mais de uma hora de partida, com parciais 6/2 e 6/1.

Com a vitória, Swiatek torna-se tetracampeã do torneio, o qual dominou do início ao fim e não deu chances para suas rivais, depois de ter levantado a taça em 2020, 2022 e 2023. Em sua carreira, a polonesa de 23 anos também venceu o US Open de 2022.

Apesar da derrota, Paolini foi considerada a grande sensação de Roland Garros e fez história ao disputar sua primeira final de Grand Slam da sua carreira. Atualmente, ela ocupa a 15ª posição no ranking mundial. (ANSA).