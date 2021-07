Nizo Neto lamenta morte de Cícero Chaves: “Irmão querido”

Em suas redes sociais, o ator e humorista Nizo Neto, um dos filhos de Chico Anysio, lamentou a morte do irmão, Cícero Chaves. Cícero morreu neste domingo aos 39 anos. “Diante do cenário macabro em que vivemos, com milhares de mortes sendo esfregadas na cara diariamente, deparar com a ida repentina de um irmão de 39 anos é mais que devastador. Embora não muito próximos fisicamente – nossa família tem disso – Cícero sempre foi um irmão querido, extremamente carinhoso e talentoso e que vai deixar um buraco enorme em nossos corações, mas que vai sempre tem um lugarzinho pra ele. Vá com Deus, meu irmão!”, escreveu Nizo Neto.

