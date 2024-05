Nível de rio em Porto Alegre pode atingir recorde de inundação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/05/2024 - 10:13 Para compartilhar:

(ANSA) – ROMA, 14 MAG – O nível do rio Guaíba em Porto Alegre pode atingir nesta terça-feira (14) a marca de 5,40 metros, o que seria um novo recorde histórico em meio a pior tragédia climática que afeta o estado do Rio Grande do Sul.

O Guaíba registrou 5,17 metros na última segunda-feira (13) e hoje pode superar os 5,33 metros, registrados no dia 5 de maio, segundo a previsão do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

No entanto, a Sala de Situação da Defesa Civil informou que não descarta que o Guaíba, principal curso da água da área metropolitana de Porto Alegre, possa chegar aos 5,60 metros nos próximos dias.

No momento, quase todos os rios do estado estão acima da cota de inundação e boa parte da água deles vai para a capital gaúcha, que hoje amanheceu sem chuva, porém com uma temperatura de 10ºC.

O tempo deve ser firme nesta terça, quando não há previsão de chuvas na principal cidade do estado. Já no interior, as temperaturas estiveram em torno dos 5ºC durante a madrugada, o qual é um complicador para situação das 617 mil pessoas que tiveram de deixar suas casas por causa das enchentes no estado.

De acordo com o levantamento divulgado ontem pela Defesa Civil, o número de mortos subiu para 147, enquanto 127 pessoas estão desaparecidas e 2,1 milhões foram afetadas pela tragédia.

