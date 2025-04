Nível de alerta de risco para cidades de SP e Rio é rebaixado; veja previsão

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão do governo federal que monitora os riscos de municípios brasileiros em eventos naturais, rebaixou o nível de alerta de risco hidrológico e geológico para cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, para este final de semana.

Pelos próximos dias, diferentes regiões do Brasil, incluindo o Sudeste, deverão ser atingidas por chuvas volumosas que podem causar alagamentos, enxurradas e encharcamento de solos, resultando no risco de deslizamentos de terra.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou alerta máximo (na cor vermelha) sobre áreas do interior e do litoral paulista e fluminense para acumulado de chuvas. O aviso vai até 10h deste sábado, 5. As precipitações, nestes locais, poderão superar o volume de 100 mm/dia – em São Paulo, o acumulado de chuva em 48 horas pode superar o previsto para o mês.

O alerta do Cemaden divulgado na madrugada desta sexta, 4, indicava que a região de Petrópolis, no Rio, estava com possibilidade muito alta para ocorrências de eventos hidrológicos e geológicos no final de semana (5 e 6 de abril), por conta da previsão de “chuvas persistentes ao longo do dia”, além também de chance muito alta de risco geológico – agravado pelos temporais -, com a possibilidade de ocorrências de deslizamento pontuais e esparsos.

Já para as Regiões Geográficas Intermediárias da cidade de São Paulo, de São José dos Campos (Vale do Paraíba), Baixada Santista, litoral norte paulista; do Rio de Janeiro, Volta Redonda-Barra Mansa (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Juiz de Fora (MG) e Cachoeiro do Itapemerim (ES), o Cemaden via alta possibilidade de risco geo-hidrológico.

Os eventos geo-hidrológicos são eventos muitas vezes provocados por excesso de chuvas, que causam problemas decorrentes de água e no solo, como enxurradas, alagamento de vias, transbordamento de rios, deslizamento de terras causado por terra encharcada.

O relatório do centro também indicava alta possibilidade de risco geológico para as mesmas áreas citadas – menos para Baixada Santista, litoral norte paulista, neste caso – por conta da previsão de chuva persistente com pancadas ao longo do final de semana, que poderiam provocar alagamentos e enxurradas.

Na última atualização do centro, por volta das 16h desta sexta, o Cemadem fez uma reclassificação das suas previsões de possibilidades de ocorrências geo-hidrológicas. Assim, em seus relatórios, diminuiu os riscos para a região Petrópolis de “muito alta” para “alta” e, para as demais partes citadas do Estado de São Paulo, de “alta” para “moderada”.

Confira os riscos hidrológicos e geológicos para partes do sudeste neste final de semana, com base no último relatório do Cemaden.

Riscos hidrológicos para o sábado (5 de abril)

Possibilidade Alta

Regiões Geográficas Intermediárias de São Paulo e São José dos Campos (SP), com destaque para os municípios litorâneos da baixada santista e litoral norte paulista; Volta Redonda, Rio de Janeiro, Petrópolis, Macaé e Campo dos Goytacazes (RJ); Cachoeiro do Itapemirim (ES) e Juiz de Fora (MG).

Possibilidade Moderada

Regiões Geográficas Intermediárias de Sorocaba (SP), com destaque para o litoral sul paulista; e Vitória (ES).

Riscos geológicos para o sábado (5 de abril)

Possibilidade alta

Regiões Geográficas Intermediárias de Petrópolis, Rio de Janeiro, Volta Redonda-Barra Mansa (RJ), São Paulo e São José dos Campos (SP), Cachoeiro do Itapemirim (ES).

Possibilidade moderada

Nas Regiões Geográficas Intermediárias de Juiz de Fora, Pouso Alegre (MG), Macaé- Rio das Ostras- Cabo Frio, Campos dos Goytacazes (RJ) e Vitória (ES).

Riscos hidrológicos para o domingo (6 de abril)

Possibilidade alta

Nas Regiões Geográficas Intermediárias de Cachoeiro do Itapemirim (ES) e Vitória (ES) – possibilidade de inundação dos rios principais e afluentes das bacias do rio Itabapoana e Itapemirim.

Possibilidade moderada

Nas Regiões Geográficas Intermediárias de São Paulo e São José dos Campos (SP), cidades da Baixada Santista e litoral norte paulista; Volta Redonda, Rio de Janeiro, Petrópolis, Macaé e Campo dos Goytacazes (RJ); e Juiz de Fora (MG).

Riscos geológicos para o domingo (6 de abril)

Possibilidade alta

Na Região Geográfica Intermediária de Petrópolis (RJ).

Possibilidade moderada

Regiões Geográficas Intermediárias de São Paulo, São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro, Volta Redonda-Barra Mansa, Macaé- Rio das Ostras- Cabo Frio (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Cachoeiro do Itapemirim, Vitória (ES).