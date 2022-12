Nível da produção de outubro é equivalente ao de janeiro de 2009, diz IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2022 - 15:20 Compartilhe

Com a ligeira alta de 0,3% em outubro ante setembro, após dois meses seguidos de queda, a produção industrial atingiu nível equivalente ao registrado em janeiro de 2009, quando a indústria ainda era atingida pela recessão provocada pela crise financeira internacional de 2008, mostram os dados Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), divulgada nesta sexta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do órgão de estatísticas, é mais um sinal de fraqueza no desempenho do setor.

Na comparação com o nível da atividade verificado antes de a pandemia de covid-19 se abater sobre a economia, em fevereiro de 2020, a produção industrial de outubro está 2,1% abaixo. Na comparação com o maior nível de atividade já registrado na série histórica do IBGE, atingido em maio de 2011, a produção de outubro está 18,4% abaixo.

Segundo Macedo, a fraqueza da demanda doméstica está fazendo a diferença no desempenho negativo da indústria nos últimos meses.

A produção industrial teve uma sequência de altas entre fevereiro e maio e cresceu em julho. Para o pesquisador do IBGE, muito desse crescimento estava sustentado em medidas de apoio a renda, como reforço na transferência de renda e antecipações do 13º salário para aposentados e pensionistas.

Mais recentemente, ainda que algumas dessas medidas tenham sido repetidas na reta final da campanha eleitoral, elas foram suplantadas por ventos contrários.

“Efeitos mais recentes de taxas de juros em elevação, taxas de inadimplência elevadas e a inflação de alimentos” pesaram contra a demanda por bens industriais, disse Macedo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias