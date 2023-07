Níveis oscilantes de colesterol está associados a maior risco de Alzheimer, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/07/2023 - 23:55 Compartilhe

O fato de que ter colesterol alto pode causar problemas de saúde é bem conhecido. Mas um nível de colesterol total que flutua muito – para cima ou para baixo em um período de cinco anos – também pode ser problemático por aumentar o risco de demência posterior , segundo um novo estudo.

“Este estudo contribui para um crescente corpo de evidências mostrando que abordar certos fatores de risco modificáveis ​​e promover comportamentos saudáveis ​​pode reduzir o risco de declínio cognitivo, possivelmente reduzir o risco de demência e proteger a saúde cognitiva”, disse Christopher Weber, diretor de ciência global iniciativas na Associação de Alzheimer, que não estava envolvido no estudo.

+ Alzheimer: brasileiros criam ferramenta que ajuda no tratamento

Entre quase 11.700 adultos com idade média de 71 anos, os pesquisadores descobriram que aqueles com maior variabilidade em seu nível de colesterol total tinham um risco 19% maior de desenvolver doença de Alzheimer ou demência relacionada à doença de Alzheimer, também chamada ADRD, dentro de 12 anos. O estudo publicado quarta-feira na revista Neurology.

As descobertas sugerem que “estratégias de prevenção para a doença de Alzheimer e demências relacionadas são necessárias com urgência”, disse a autora do estudo Suzette J. Bielinski, epidemiologista genética da Clínica Mayo em Minnesota, em um comunicado à imprensa.

“Os exames de rotina para os níveis de colesterol e triglicerídeos são comumente feitos como parte do atendimento médico padrão”, acrescentou Bielinski. “Flutuações nesses resultados ao longo do tempo podem potencialmente nos ajudar a identificar quem está em maior risco de demência, nos ajudar a entender os mecanismos para o desenvolvimento da demência e, finalmente, determinar se o nivelamento dessas flutuações pode desempenhar um papel na redução do risco de demência”.

Um nível anormalmente alto de lipídios no sangue – como colesterol ou triglicerídeos – tem sido associado à doença de Alzheimer e outras demências em estudos anteriores. Estudos anteriores também descobriram que a variabilidade dos níveis de colesterol total ao longo do tempo está associada à doença de Alzheimer e demências relacionadas, mas como o risco difere entre tipos específicos de colesterol não foi totalmente compreendido, de acordo com o novo estudo. A variabilidade lipídica, conforme definido pelos autores, refere-se a qualquer alteração nos níveis lipídicos de um indivíduo ao longo do tempo, independentemente de terem aumentado ou diminuído.

Os autores procuraram entender melhor essas relações entre vários tipos de lipídios e a doença de Alzheimer ou demências relacionadas, observando os registros de saúde de adultos de Minnesota, predominantemente brancos e não diagnosticados com doença de Alzheimer ou ADRDs.

Os níveis lipídicos dos participantes foram coletados em pelo menos três dias diferentes nos cinco anos anteriores ao início do estudo em 1º de janeiro de 2006 e, em seguida, os pesquisadores rastrearam se os participantes desenvolveram a doença de Alzheimer ou demências relacionadas até 2018.

Além do colesterol total, o estudo rastreou os triglicerídeos, um tipo de gordura proveniente da manteiga e dos óleos; colesterol de lipoproteína de baixa densidade, também conhecido como LDL ou colesterol “ruim”; e colesterol de lipoproteína de alta densidade, conhecido como HDL ou colesterol “bom”.

No estudo de Neurologia, as variações no colesterol LDL e HDL não foram associadas a um maior risco de doença de Alzheimer ou demências relacionadas. Mas aqueles com maior flutuação nos níveis de triglicerídeos tiveram um risco 23% maior em comparação com os participantes que experimentaram a menor variação.

Lipídios e doenças neurodegenerativas

Os autores encontraram uma ligação, mas não uma relação causal, entre níveis flutuantes de colesterol e triglicerídeos e risco de doença de Alzheimer e demências relacionadas.

Além disso, o estudo teve algumas limitações: os autores analisaram a doença de Alzheimer e demências relacionadas como um todo, sem diferenciar entre os tipos de demência. Eles também não sabiam se algum participante tinha Alzheimer não diagnosticado ou demências relacionadas no início do estudo, o que teoricamente poderia causar mudanças na dieta e atividade e, portanto, variação lipídica. Os autores também não tinham dados sobre os níveis de lipídios dos participantes entre 2006 e 2018.

“Mais estudos analisando as mudanças ao longo do tempo para essa relação são necessários para confirmar nossos resultados e, potencialmente, considerar estratégias preventivas”, disse Bielinski.

Exatamente como os níveis variados de lipídios e o risco de Alzheimer ou demências relacionadas estão relacionados ainda não está claro, disse Bielinski. Os especialistas têm teorias sobre a mecânica, no entanto.

“As flutuações do colesterol podem afetar negativamente a saúde vascular do cérebro”, disse Weber, “e contribuir para um risco aumentado de desenvolvimento de declínio cognitivo e demência, incluindo a doença de Alzheimer”.

A flutuação do colesterol total pode levar à instabilidade da placa nas artérias, aumentando o risco de danos ao cérebro e seus vasos sanguíneos, de acordo com o estudo. Isso pode aumentar o risco de comprometimento cognitivo e Alzheimer mais tarde na vida, disse Weber.





Gerenciando os níveis de lipídios no sangue

As melhores maneiras de manter os níveis de lipídios, a função cerebral e a saúde do coração sob controle envolvem alguns ajustes no estilo de vida, de acordo com a Mayo Clinic e Weber – como se exercitar regularmente pelo menos na maioria dos dias da semana; evitar adição de açúcar e carboidratos refinados, que podem aumentar os triglicerídeos; perder o excesso de peso; escolher gorduras mais saudáveis, como as encontradas em plantas ou salmão; e limitar o álcool.

Se as mudanças no estilo de vida não forem suficientes, seu médico pode prescrever medicamentos ou suplementos que podem ajudar a diminuir o colesterol ou triglicerídeos, como estatinas, fibratos, óleo de peixe ou niacina.

“Sempre consulte seu médico ou profissional de saúde se estiver preocupado com sua saúde cardiovascular, níveis de colesterol ou declínio cognitivo”, disse Weber

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias