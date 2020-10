Nivea Stelmann não deixaria Estados Unidos para voltar a atuar no Brasil

Durante uma entrevista em live com a jornalista Patricia Maldonado no Instagram, a atriz Nivea Stelmann falou um pouco de como é morar nos Estados Unidos e da relação com os filhos. Ela é mãe de Miguel, de 16 anos, do relacionamento com o atual secretário da Cultura Mario Frias, e de Bruna, de 6 anos, do casamento com Marcus Rocha.

“Já recebi vários convites depois que vim morar aqui, mas eu não aceito mais. Porque eu teria que abandonar a vida que estou tendo. Estou achando tão fantástico ter descoberto depois de tanto tempo essa paz. Viver para a minha família, para os meus filhos”, disse a atriz sobre as propostas para voltar ao Brasil. Mesmo assim, ela revela ter saudades do trabalho na dramaturgia. “Claro que amo interpretar, sinto muita saudade. Quando fui convidada para novela, fiquei muito mexida, sem dormir. Pensando: “Será que vou dizer ‘não’ mais uma vez e nunca mais vão me chamar?”. Eu pretendo um dia voltar. Você pode ter papel de avó, bisavó. Mas, agora, enquanto meus filhos estiverem aqui estudando e precisando de mim, não volto, não.”

Sobre os motivos que fizeram Nivea se mudar para os Estados Unidos, a violência foi um deles. “Eu comecei a ver meu filho crescendo, querendo sair, querendo namorar, se divertir, fazer e acontecer. E eu querendo segurá-lo e enfiá-lo num carro blindado. A vida não pode ser assim”, disse. “Claro que não tem lugar no mundo que dê 100% de segurança. Mas saber que o Miguel pode ir de bicicleta para a escola, que ele está no futebol e vai voltar tranquilo, caminhando, me deixa leve. Não tem preço”, finalizou.

