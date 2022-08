Nívea Stelmann esclarece relação com o ex Mário Frias, pai de seu filho

Da Redação 03/08/2022 - 13:52 Compartilhe

Nívea Stelmann revelou como é sua relação com o ex-marido, o ator Mário Frias., com quem foi casada, entre 2003 e 2005, e tem um filho, Miguel Frias.

A atriz mora desde 2017 nos Estados Unidos, por isso, o menino está longe do pai.

Segunda ela, o relacionamento com o ex-secretário especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro “sempre foi e se Deus quiser sempre será” maravilhosa. “A gente se respeita e quer o bem um do outro. E o Miguel sempre foi prioridade para nós dois”, comentou, em entrevista à “Contigo”.

“Miguel e Mario são loucos um pelo outro. Graças a Deus muito amigos”, disse a mãe do menino. “Se veem sempre que podem. Com muita frequência. Nunca tivemos datas definidas”, explicou, sobre o artista, que anunciou pré-candidatura a deputado federal por São Paulo.

