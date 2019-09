Niterói Presente prende traficante apontado como um dos chefes da Grota

Rio – O traficante Yago Meirelles Nunes da Silva, de 27 anos, conhecido como Gaguinho da Grota do Surucucu, foi preso na madrugada desta quarta-feira por agentes do Niterói Presente. Ele é apontado como um dos chefes do tráfico da comunidade da Grota, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Os policiais militares foram alertados por um taxista, no bairro de São Francisco, no município, que um Fiat Palio prata havia passado pela Avenida Presidente Roosevelt com quatro suspeitos armados. Os militares começaram a procurá-los, houve perseguição e os criminosos foram detidos na Estrada da Cachoeira.

Foram apreendidos quatro celulares e um simulacro de arma – Divulgação

Entre os presos, estava Yago, que tem acusações de roubos praticados com atos violentos e tráfico de drogas. Além dele, Matheus Nascimento da Silva Lima, de 21 anos, o Gordinho do Uber, e Matheus Pereira Alves, o VN, de 18 anos, foram presos. Um adolescente de 17 anos foi apreendido. Na ação foram apreendidos quatro celulares, um simulacro de pistola, uma roda e um pneu da marca Jeep. Segundo a polícia, ao ser questionado sobre um celular que estava em seu bolso, Gaguinho disse que o aparelho era seu e que trabalhava na comunidade da Grota para Jerônimo Rezende Teixeira, o G. Gatinho. Preso desde 2014, o homem é apontado como o chefe do tráfico no Complexo do Viradouro e na Comunidade da Grota.

Não havia, segundo a polícia, mandado de prisão contra nenhum deles. Assim, os envolvidos foram ouvidos e um Inquérito Policial foi instaurado.