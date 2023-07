Nissan fecha acordo com Tesla para aderir carregadores de veículos elétricos em 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 17:35 Compartilhe

A Nissan anunciou nesta quarta-feira, 19, que fechou um acordo com a Tesla para adotar seus carregadores de veículos elétricos na América do Norte a partir de 2025. Em comunicado, a empresa informou que a decisão faz parte do projeto Ambition 2030, que tem como objetivo tornar mais de 40% das vendas nos EUA de veículos totalmente elétricos até 2030.

Segundo a Nissan, a implementação dos carregadores Tesla deve começar em 2024, com a disponibilização de adaptadores para os modelos Aryia, atualmente equipados com carregadores CCS1. Em 2025, a empresa planeja lançar novos veículos com os carregadores Tesla já embutidos para venda nos Estados Unidos e no Canadá.

O acordo segue outros anúncios semelhantes da Ford, General Motors, Volvo, Rivian, Mercedes-Benz e subsdiária norte-americana da Toyota nos últimos meses.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias