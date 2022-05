Nissan e Mitsubishi lançam veículos elétricos leves no Japão

Por Satoshi Sugiyama

KURASHIKI, Japão (Reuters) – As montadoras Mitsubishi e Nissan anunciaram seus primeiros veículos leves elétricos desenvolvidos em conjunto, com o objetivo de atrair mais motoristas japoneses para carros movidos à bateria.





As duas montadoras japonesas, parte de uma aliança que também inclui a Renault, já foram consideradas pioneiras no mercado de veículos elétricos do Japão, mas têm lutado para atrair clientes e enfrentam a concorrência de companhias de rápido crescimento como a Tesla.

“Estou confiante de que (os novos veículos) representando a aliança serão um divisor de águas para os veículos elétricos no Japão”, disse o presidente-executivo da Nissan, Makoto Uchida, em uma apresentação dos novos modelos na cidade de Kurashiki, no oeste do Japão.

As montadoras esperam alavancar a presença no mercado japonês de micro veículos, os chamados carros “kei”, que representam quase 40% dos veículos em circulação no Japão.

A aliança das três empresas no início deste ano detalhou um plano de cinco anos para investir 26 bilhões de dólares no desenvolvimento de veículos elétricos, incluindo carros kei.

A Nissan, que produz os veículos elétricos Leaf e Ariya, venderá seu primeiro carro leve elétrico, o Sakura, a partir de cerca de 1,78 milhão de ienes (13.891 dólares), após um subsídio do governo. O veículo tem alcance de 180 quilômetros.

A Mitsubishi Motors, fabricante dos carros elétricos i-MiEV, lançará o “K-EV Cross” a partir de cerca de 1,85 milhão de ienes incluindo o subsídio e também com autonomia de 180 quilômetros.

Ambas as montadoras disseram que começarão a vender a nova linha de carros elétricos “kei” em meados do meio do ano.

“As pessoas que costumavam pensar que os veículos elétricos são muito caros vão se interessar um pouco mais [por veículos elétricos] e estarão dispostas a experimentá-los”, disse Riho Suzuki, gerente de regional de produtos da Nissan.

