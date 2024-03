Nissan e Honda anunciam acordo para explorar aliança de veículos elétricos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/03/2024 - 8:22 Para compartilhar:

As duas gigantes automotivas japonesas, Nissan e Honda, anunciaram nesta sexta-feira (15) um acordo para explorar uma aliança estratégica em veículos elétricos e outras áreas.

“Para acelerar ainda mais os esforços rumo à neutralidade de carbono e zero vítimas de trânsito, será essencial fortalecer as tecnologias ambientais e de eletrificação, assim como o desenvolvimento de software”, afirmaram em um comunicado conjunto.

“As duas empresas chegaram a um entendimento baseado na convicção de que é necessário combinar os seus pontos fortes e explorar a possibilidade de colaborações futuras”, acrescentaram.

Os analistas consideram que esta medida procura diminuir a diferença com os seus concorrentes chineses no mercado de veículos elétricos, onde os fabricantes japoneses estão atrasados após anos de aposta em veículos híbridos.

O estudo de viabilidade desta aliança inclui áreas como plataformas de software, componentes-chave ligados a veículos eléctricos e produtos complementares, explicaram.

“É importante que estejamos preparados para o ritmo crescente de transformação da mobilidade a médio e longo prazo e é importante que tenhamos chegado a este acordo com base no entendimento mútuo de que a Honda e a Nissan enfrentam desafios comuns”, afirmou o CEO da Nissan, Makoto Uchida.

O CEO da Honda, Toshihiro Mibe, garantiu que “é uma transformação na indústria automotiva que ocorre uma vez a cada século”.

“O critério do nosso estudo será verificar se a sinergia de tecnologias e conhecimentos que as nossas empresas cultivaram nos conduzirão a líderes do setor”, afirmou.

No Japão, os veículos híbridos, com baterias e combustão interna, são extremamente populares, o que tem levado os fabricantes a pagar menos juros em veículos totalmente elétricos.

Em 2022, 40% das vendas de veículos no Japão corresponderão a híbridos, em comparação com apenas 1,7% de veículos elétricos.

Isto está muito longe do percentual da Europa Ocidental (15%), dos Estados Unidos (5,3%) e especialmente da China (20%), que ultrapassou o Japão como o principal exportador mundial de automóveis.

