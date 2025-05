Nissan demite 10 mil trabalhadores em todo o mundo, diz imprensa japonesa

A Nissan anunciou um corte adicional de 10 mil empregos globalmente, elevando a redução total para 20 mil pessoas, o equivalente a 15% da força de trabalho. A informação é da emissora japonesa NHK.

A medida tem a finalidade de conter um déficit projetado de 750 bilhões de ienes, reflexo da queda nas vendas.

Em novembro, a empresa já havia planejado demitir 9 mil pessoas e reduzir a produção em 20%, segundo a NHK.

O anúncio não indica quais fábricas serão afetadas e se a unidade de Resende, no Rio de Janeiro, está entre elas.

Balanço

Em seu balanço para o ano fiscal de 2025, com encerramento em março último, divulgado no dia 24 de abril, a Nissan já havia projetado um volume de vendas menor e um prejuízo líquido substancial, estimado entre 700 e 750 bilhões de ienes.

Ainda segundo a NHK, a montadora anunciou no último dia 9 ter abandonado os planos de construir uma fábrica de baterias para veículos elétricos. Além disso, indicou a intenção de fechar três fábricas.

O principal impacto negativo no resultado da empresa decorre de uma perda por redução ao valor recuperável de ativos de produção, superior a 500 bilhões de ienes, abrangendo diversas regiões como América do Norte, América Latina, Europa e Japão, segundo o balanço.

Além disso, os custos associados ao plano de recuperação em andamento da Nissan devem ultrapassar 60 bilhões de ienes, contribuindo para o cenário de prejuízo.

Apesar da previsão de um resultado líquido negativo, a Nissan manteve uma posição financeira considerada sólida, com a expectativa de encerrar o ano fiscal com um caixa líquido de aproximadamente 1,498 trilhão de ienes e uma liquidez total de 3,4 trilhões de ienes.

A dívida automotiva deve permanecer estável em comparação com o ano anterior, em torno de 1,9 trilhão de ienes.

No documento, a administração da Nissan, liderada pelo diretor executivo Ivan Espinosa, enfatizou que as medidas de revisão são prudentes e refletem uma análise completa do desempenho e do valor dos ativos, reiterando o compromisso da empresa em estabilizar e recuperar suas operações no próximo período.

Os resultados anuais completos serão divulgados na terça-feira, 13.