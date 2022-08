Nishioka surpreende Rublev e faz maior final da carreira em Washington

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 0:32 Compartilhe

O japonês Yoshihito Nishioka, 96º da ATP, conquistou uma das maiores vitórias de sua carreira ao superar o russo Andrey Rublev, 8º e principal favorito, e se garantir na grande final do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos, a maior final e sua carreira.

Vindo de uma batlah de 3h35 contra o britânico Daniel Evans nas quartas de final, o japonês Yoshihito Nishioka mostrou-se bem fisicamente e surpreendeu Rublev após 1h21 e placar de 6/3 6/4 tendo convertido um ace contra três do russo, que cometeu quatro duplas-faltas contra duas do japonês, que venceu 69% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 66% de aproveitamento de Rublev.

A partida começou com Nishioka pressionado e salvando breakpoint no primeiro game, Rublev chegou a sacar com tranquilidade, mas cometeu erros bobos e acabou quebrado após boa inversão de bola de Nishioka já no 4º game. Assim, o japonês abriu 4/1 e administrou.

Na segunda etapa, Nishioka viu o russo forçar bem na devolução e conquistar quebra no 2º game. Abaixo no placar em 2/0, Nishioka arriscou com longas trocas e devolveu a quebra na sequência e manteve o equilíbrio do jogo, que assim seguiu com os tenistas se pressionando e trocando quebras entre o 7º e 9º games, com quebra de vantagem, Nishioka sacou bem apra se garantir na final.

Esta foi a terceira vez na carreira que Nishioka venceu um tenista do top 10. Em 2019, o japonês conquistou vitória contra o compatriota Kei Nishikori, então 5º, no Masters de Cincinnati. No mesmo ano, pela Copa Davis, Nishioka venceu o francês Gael Monfils, então 10º.

Nela, Nishioka busca o maior títulod e sua carreira contra o australiano Nick Kyrgios, que já venceu na capital estadunidense em 2019.

Japonês e australiano já se enfrentaram quatro vezes no circuito profissional e todas foram vencidas por Kyrgios.

E MAIS: