Nishikori é primeiro classificado no US Open

O japonês Kei Nishikori, número 7 do mundo, tornou-se o primeiro tenista classificado para a segunda rodada do US Open, aproveitando a desistência do adversário argentino Marco Trungelliti (205º do ranking).

Nishikori vencia por 6-1, 4-1 quando Trungelliti jogou a toalha, visivelmente incomodado por dores nas costas.

Na próxima rodada, Nishikori enfrentará o americano Bradley Klahn (108º), que eliminou o brasileiro Thiago Monteiro (101º) em três sets, 6-3, 6-2, 6-3.

Na chave feminina, o destaque foi de duas favoritas ao título em Nova York, a australiana Ashleigh Barty, número 2 do mundo, e a tcheca Karolina Pliskova, número 3. Ambas, porém, tiveram mais dificuldades que o esperado.

Barty precisou de três sets (1-6, 6-3, 6-2) para eliminar a cazaque Zarina Diyas, enquanto Pliskova foi a dois tie-breaks contra a a compatriota

que venceu na estreia a compatriota tcheca Tereza Martincova (138ª), 7-6 (8/6), 7-6 (7/3).

“Não foi minha melhor performance, mas ela fez uma grande partida”, declarou Pliskova após a partida, que durou 1h46.

Na próxima rodada, Pliskova enfrentará a georgiana Mariam Bolkvadze, enquanto Barty terá pela frente a americana Lauren Davis.

– Resultados desta segunda-feira no US Open:

Simples masculino (1ª rodada):

Denis Kudla (USA) x Janko Tipsarevic (SRB) 3-6, 6-1, 7-6 (7/5), 6-1

Dusan Lajovic (SRV/N.27) x Steve Darcis (BEL) 7-5, 6-3, 6-3

Jenson Brooksby (EUA) x Tomás Berdych (RTC) 6-1, 2-6, 6-4, 6-4

Nikoloz Basilashvili (GEO/N.17) x Márton Fucsovics (HUN) 3-6, 6-4, 6-2, 3-6, 6-3

Daniil Medvedev (RUS/N.5) x Prajnesh Gunneswaran (IND) 6-4, 6-1, 6-2

Christian Garín (CHI/N.31) x Christopher Eubanks (USA) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4, 6-7 (4/7), 6-3

Bradley Klahn (EUA) x Thiago Monteiro (BRA) 6-3, 6-2, 6-3

Kei Nishikori (JPN/N.7) x Marco Trungelliti (ARG) 6-1, 4-1 (abandono)

Simples feminino (1ª rodada):

Rebecca Peterson (SUE) x Monica Puig (PUR) 6-3, 6-3

Johanna Konta (GBR/N.16) x Darya Kasatkina (RUS) 6-1, 4-6, 6-2

Margarita Gasparyan (RUS) x Priscilla Hon (AUS) 7-6 (7/4), 6-4

Ekaterina Alexandrova (RUS) x Samantha Stosur (AUS) 6-1, 6-3

Ons Jabeur (TUN) x Caroline Garcia (FRA/N.27) 7-6 (10/8), 6-2

Mariam Bolkvadze (GEO) x Bernarda Pera (EUA) 6-3, 5-7, 6-4

Karolína Pliskova (RTC/N.3) x Tereza Martincova (RTC) 7-6 (8/6), 7-6 (7/3)

Petra Martic (CRO/N.22) x Tamara Zidansek (SLO) 6-4, 4-6, 6-1

Ana Bogdan (ROM) x Harriet Dart (GBR) 6-3, 6-1

Anastasija Sevastova (LET/N.12) x Eugenie Bouchard (CAN) 6-3, 6-3

Kristina Mladenovic (FRA) x Angelique Kerber (GER/N.14) 7-5, 0-6, 6-4

Fiona Ferro (FRA) x Daria Gavrilova (AUS) 6-3, 6-4

Lauren Davis (USA) x Johanna Larsson (SWE) 7-5, 6-2

Ashleigh Barty (AUS/N.2) x Zarina Diyas (KAZ) 1-6, 6-3, 6-2

bds/sk/am