Nirvana lança Edição de 30 anos de ‘Nevermind’ com registros raros

O Nirvana colocou um ponto final na espera pelas comemorações do disco Nervermind. Na última sexta-feira, 12, a banda lançou uma reedição comemorativa do álbum, que chegou originalmente ao mercado em 24 de Setembro de 1991.

Nesta nova versão, já disponível nas plataformas digitais de streaming de música, as faixas do disco foram remasterizadas a partir das fitas analógicas. No total, são 75 músicas no álbum de aniversário, incluindo com gravações inéditas raras.

Dentre as novidades, há registros de shows ao vivo do Nirvana, como as apresentações em Tóquio, no Japão, em 1992, e em Amsterdã, na Holanda, em 1991.

O destaque, porém, fica para as versões remasterizadas de clássicos da banda como Smells Like Teen Spirit, que já chegou no topo das mais tocadas do Spotify.

Saiba mais