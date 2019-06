Nipsey Hussle é homenageado durante cerimônia do BET Awards

O rapper Nipsey Hussle, que foi morto a tiros em março deste ano, foi homenageado durante a cerimônia de premiação do BET Awards, em Los Angeles, no último domingo, 23. A família do cantor subiu ao palco para receber o Prêmio Humanitário 2019 em seu nome.

Além dos pais e da avó, também estavam presentes a namorada do artista, Lauren London, e o filho Kross Asghedom.

“Eu só quero agradecer a vocês por todo o amor e apoio”, disse Lauren. “Fiquei tão impressionada com o fato de tanto amor estar no mundo que isso me elevou”, disse a avó de Hussle. “Deus disse a Nipsey: ‘Você fez o seu trabalho, você deixou sua marca’. Então, muito obrigada mundo por amá-lo também.”

O artista T.I., que apresentou o evento, falou algumas palavras sobre o ícone do hip-hop, contando o impacto que ele teve na comunidade como um todo. “Nunca haverá outro Nipsey Hussle, ele foi um revolucionário”, disse. “Ele foi nossa bênção e inspirou pessoas em todo o mundo.”

Houve também uma homenagem musical a Hussle, com performances de Marsha Ambrosius, YG e DJ Khaled e John Legend, e em vídeo à vida do rapper com palavras de Snoop Dogg, Ava DuVernay e do vereador de Los Angeles Marqueece Harris-Dawson.