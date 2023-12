Nippon Steel Corporation anuncia aquisição da U. S. Steel por US$ 14,1 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 10:01 Para compartilhar:

A japonesa Nippon Steel Corporation informou em comunicado que está adquirindo a U.S. Steel, por US$ 55 por ação em uma transação apenas em dinheiro, o que representa um prêmio de 40% sobre o preço do papel. A companhia asiática diz que o negócio garante retorno imediato aos acionistas da companhia americana e combina duas empresas com tecnologia de ponta e produtos de excelência. A transação é de US$ 14,1 bilhões.

O comunicado diz ainda que a empresa resultando pretende caminhar para a neutralidade nas emissões de carbono e para um mundo mais sustentável.

A U.S. Steel manterá ainda “seu icônico nome e a sede em Pittsburgh”, informa o texto.

Ele acrescenta que o negócio já foi aprovado por unanimidade pelos conselhos das duas empresas.

