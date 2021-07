NiP vence FaZe e assume a liderança do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2021 Campeã do Six Invitational vence confronto direto e embola briga pela ponta da tabela; Black Dragons se destaca no fim de semana e esquenta luta por vaga na “Libertadores do R6”

O terceiro fim de semana do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2021 foi marcado por placares elásticos e vitórias surpreendentes. Após sofrer uma derrota para a Black Dragons no sábado (3), a Ninjas in Pyjamas conseguiu se recuperar do resultado negativo no domingo (4) ao bater a FaZe Clan em duelo direto pelo primeiro lugar da tabela de classificação.

Outro time que tem motivos para comemorar o desempenho no fim de semana é a Black Dragons. Ao superar NiP e FURIA Esports, a BD – além de se afastar da briga na parte de baixo da tabela – somou pontos importantes para subir posições e agora entra de vez na disputa por um lugar no top 6, zona de classificação para a próxima edição da Copa Elite Six.

No encerramento da terceira semana, a tabela de classificação do BR6 2021 ficou ainda mais acirrada. A Ninjas in Pyjamas, com 29 pontos, assumiu a liderança. Mas logo atrás, com o mesmo número de pontos, estão Team Liquid e FaZe Clan. Vale lembrar que a Liquid tem dois jogos a menos que a atual líder. Team oNe, com 23, FURIA Esports, com 20 e MIBR, com 19, fecham o G-6. Na sequência, Black Dragons (19), INTZ (14), Santos e-Sports (13) e a lanterna W7M Gaming (12) completam a tabela.

O Brasileirão retorna no próximo sábado (10), a partir das 13h. Para iniciar a quarta semana, a Team Liquid busca a posição mais alta da tabela jogando contra o Santos e-Sports, a FURIA encara o INTZ, a FaZe Clan joga contra a Team One e a W7M Gaming tenta emplacar outra vitória, agora diante da Black Dragons. No domingo, mais quatro confrontos: W7M x NiP, FaZe x INTZ, MIBR x Team oNe e Liquid x FURIA.

Os jogos do BR6 2021 acontecem aos sábados e domingos, a partir das 13h, com transmissão ao vivo dos canais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube. Para mais informações sobre os campeonatos profissionais de R6, visite o site r6esportsbr.com.

NiP sofre primeira derrota desde o SI 2021 e perde invencibilidade do segundo turno do BR6 (03/07, sábado)

Team oNe 7 x 5 Santos Esports

Para dar início a Semana 3 do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2021, os Golden Boys travaram uma batalha bem acirrada contra o Peixe, que tenta melhorar sua situação na tabela. No mapa Litoral, a T1 parecia ter domínio da partida. Porém, após a virada de lados, o Santos se recuperou com um ataque eficiente. Mas a Team oNe conseguiu fechar o duelo em 7 a 5 e abriu uma vantagem que lhe dá um pouco mais de tranquilidade na briga por vaga na Libertadores do R6.

Após a vitória, Eduardo “KDS”, da Team oNe, comentou sobre a atuação e dificuldades da equipe durante o jogo: “Já esperávamos um confronto acirrado como o do primeiro turno, é difícil enfrentar o estilo de jogo rápido deles. Também acabamos errando bastante por focar em capturar oponentes que não estavam na jogada e por não termos tomado a posição correta em alguns rushes que sabíamos que aconteceria”.

MIBR 2 x 7 INTZ

Logo na sequência, MIBR e INTZ travaram um confronto que prometia ser equilibrado, mas ao longo da partida o time do INTZ surpreendeu. Mesmo em momentos distintos no campeonato, os Intrépidos mostraram total domínio no mapa Oregon e conseguiram garantir a vitória por 7 a 2 contra a organização que é a atual campeã brasileira de Rainbow Six Siege.

“Nos preparamos muito bem para essa partida, analisamos os mapas e o que ficaria mais viável para garantirmos a vitória. Não tivemos nenhuma surpresa e foi um jogo muito clean do nosso lado. Diferentemente do que ocorreu em nossos três últimos compromissos, em que estávamos cometendo muitos erros, hoje conseguimos ganhar sem nenhum deslize grave”, destacou João “JP”, coach do INTZ.

Ninjas in Pyjamas 6 x 8 Black Dragons

O terceiro duelo do sábado animou de vez os fãs de R6. Dragões e Ninjas travaram um confronto extremamente disputado, que terminou com a vitória da Black Dragons na prorrogação. No mapa Mansão, a BD conseguiu buscar o empate em 5 a 5 após estar perdendo por 5 a 3, chegou ao match point e, no overtime, mostrou frieza para garantir a vitória por 8 a 6.

O técnico da Black Dragons, Henrique “sSeiiya”, exaltou a força da equipe após o resultado conquistado: “Sabíamos que seria um duelo bastante acirrado, decidido nos detalhes. Acho que o jogo foi tudo que esperávamos e até um pouquinho mais. Essa vitória é muito importante para provar para nós mesmos que nosso time é muito bom e que podemos ganhar de qualquer um. Para entendermos que só estávamos tropeçando em nossas próprias pernas”.

W7M Gaming 3 x 7 Team Liquid

Para fechar o sábado, a Team Liquid enfrentou a W7M Gaming com a pretensão de alcançar a posição mais alta da tabela. No mapa Café Dostoiésvski, a Cavalaria controlou as ações após um início equilibrado e garantiu uma vantagem até fechar a partida pelo placar de 7 a 3. Antes da rodada de domingo, esse triunfo colocou a equipe na primeira colocação do torneio.

“Agora que alcançamos o primeiro lugar, só dependemos de nós mesmos. Não precisamos contar com resultados de outros jogos e é no topo que queremos ficar. Tenho 90% de certeza que ganhamos a partida no pick e ban. Optamos por tirar mapas de conforto tanto deles quanto nossos, mas estávamos preparados para isso e eles acabaram caindo nessa armadilha”, contou Paulo “PSK1”, jogador da Team Liquid.

NiP leva a melhor em clássico contra FaZe e chega à liderança pela primeira vez na temporada (04/07, domingo)

INTZ 1 x 7 Team oNe

No início das disputas do domingo, uma atuação quase perfeita dos Golden Boys diante do INTZ. No mapa Chalé, a Team oNe abriu rapidamente vantagem por 4 a 0. O único round perdido foi diante de um ace perfeitamente executado por Diego “Zaak”, mas nada que evitasse a vitória da T1, que fechou o duelo em 7 a 1.

Após o triunfo incontestável, o coach Arthur “TchubZ” avaliou a atuação do time no fim de semana: “Foi um fim de semana muito bom para nós, cumprimos nosso objetivo de conquistar os seis pontos. No primeiro turno, nos concentramos em aperfeiçoar nossos fundamentos e no Invitational aprendemos muitas coisas de várias regiões, isso tudo agora está somando no nosso desempenho do segundo turno. Jogar no Chalé para nós é muito confortável, nunca perdemos no neste mapa por uma diferença maior que 7 a 5, e hoje conseguimos mais um bom resultado jogando nele”.

W7M Gaming 8 x 7 Santos Esports

No segundo jogo do domingo (4), um confronto direto entre dois times que tentam sair de situações incômodas na parte de baixo da tabela: Santos e W7M Gaming. Com bastante equilíbrio, o Peixe chegou a ter a vantagem no mapa Chalé, mas viu os Bulls reagirem e levarem a partida para a prorrogação. Em um melhor momento no jogo, a W7M aproveitou melhor suas chances e fechou a disputa em 8 a 6.

Felipe “Abreu”, coach da W7M Gaming, mostrou empolgação com o resultado positivo: “Os dois times não tinham tantas informações sobre o adversário no mapa Chalé, e complicou um pouco a nossa leitura de ataque. Mas essa vitória é muito importante já que era um confronto direto pela parte de baixo da tabela. Agora não podemos desistir, os próximos duelos serão bem importantes para nós, pois temos a chance de emplacarmos uma boa sequência e nos aproximarmos da Elite Six”.

Black Dragons 7 x 4 FURIA Esports

No terceiro jogo do domingo, os Dragões enfrentaram a FURIA Esports. No mapa Clube, o duelo começou com os times trocando rounds com bastante equilíbrio. Após sair em desvantagem na defesa, a BD conseguiu fazer uma ótima série de ataques e finalizou a partida em 7 a 4.

“É um mapa que precisa de muito entrosamento, para nós isso foi tranquilo, já que conseguimos encaixar bem os nossos ataques. Esse fim de semana com duas vitórias coroou o esforço e empenho que tivemos durante a semana”, destacou o técnico Henrique “sSeiiya”.

Ninjas in Pyjamas 7 x 3 FaZe Clan

Para encerrar o fim de semana, um jogo cercado de expectativas. Os atuais campeões mundiais jogaram contra a FaZe Clan, que também briga ponto a ponto pela liderança do campeonato. No mapa Clube, os Ninjas começaram abrindo vantagem de três rounds. Após o início de uma reação da FaZe, que buscou o placar de 3 a 2, a NiP retomou o controle da partida e venceu por 7 a 3.

“Nos preparamos muito bem para jogar contra a FaZe. Achávamos que seria um outro mapa, mas o Clube também era um palco em que eles não tinham jogado muito e conseguimos aproveitar. Para nós essa vitória foi muito importante, já que a FaZe está sempre no topo. É muito importante ganhar deles e agora temos foco total no primeiro lugar”, conta Dyjair “Mity”, coach da Ninjas in Pyjamas.

