NIO assegura investimento de US$ 1,9 bilhão e ação salta cerca de 17% em Hong Kong

30/09/2024 - 12:46

A NIO Holding, também conhecida como NIO China, assegurou um investimento de 13,3 bilhões de yuans (US$ 1,9 bilhão) da sua controladora e de um grupo de investidores. Após a notícia, as ações da montadora de veículos elétricos chinesa subiram cerca de 17% em Hong Kong, a 56,80 dólares de Hong Kong, o equivalente a US$ 7,31.

A NIO planeja investir 10 bilhões de yuans na NIO China, enquanto um grupo de investidores composto pela Hefei Jianheng New Energy Automobile Investment Fund Partnership, Anhui Provincial Emerging Industry Investment e CS Capital concordaram em investir 3,3 bilhões de yuans em novas ações emitidas, de acordo com um documento divulgado no domingo.

Após as transações, a participação da NIO na NIO China cairá de 92,1% para 88,3%, disse a empresa. As injeções de dinheiro serão feitas em duas parcelas e devem ser concluídas até o final deste ano.

A fabricante de veículos elétricos acrescentou que tem o direito de investir mais 20 bilhões de yuans para subscrever mais ações da NIO China até o final de 2025, com base nos mesmos preços e termos. Fonte: Dow Jones Newswires