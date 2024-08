Nintendo: vendas do videogame Switch despencam, antes do anúncio de sucessor

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 02/08/2024 - 11:09 Para compartilhar:

Por Sam Nussey

TÓQUIO (Reuters) – A Nintendo disse nesta sexta-feira que as vendas do console Switch caíram quase pela metade no trimestre de abril a junho e que o lucro da companhia despencou, ficando muito aquém das estimativas do mercado.

A empresa vendeu apenas 2,1 milhões de unidades do Switch, lançado há oito anos, durante o trimestre, mas manteve a previsão de vendas para o ano de 13,5 milhões de unidades.

A Nintendo disse que planeja fazer um anúncio sobre um dispositivo sucessor do console ainda neste ano fiscal, que se encerra em março de 2025.

O lucro operacional da Nintendo caiu 71%, para 54,5 bilhões de ienes (365 milhões de dólares), mais de um terço abaixo das estimativas dos analistas.

A divisão relacionada à propriedade intelectual também teve um desempenho fraco, com a receita caindo para 14,7 bilhões de ienes, uma queda de 54% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o resultado foi impulsionado pelo filme de sucesso “Super Mario Bros”.

“A Nintendo estava otimista demais em relação ao ano atual”, disse Serkan Toto, fundador da consultoria Kantan Games.

“Os números aumentam a pressão sobre a Nintendo em relação a uma revelação do Switch 2”, disse ele, acrescentando que o trimestre de julho a setembro provavelmente também será fraco.

A Nintendo tem um modesto conjunto de jogos anunciados para este ano, com os próximos títulos incluindo “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom” e “Mario & Luigi: Brothership”.

Um novo filme do “Super Mario” deve ser lançado em abril de 2026. A empresa também disse que vai colaborar em um filme live-action de “The Legend of Zelda”.

A indústria de videogames enfrenta aumento de custos e fraco poder precificação. O estúdio Bungie, controlado pela Sony, anunciou esta semana demissão de quase 20% de sua força de trabalho.