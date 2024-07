Nintendo: vale a pena o ‘novo’ jogo do ‘Mario Verde’? Confira a análise

A Nintendo lançou para o seu videogame Switch o novo Luigi’s Mansion 2 HD. O jogo é um relançamento do portátil 3DS, que antes levava o sobrenome Dark Moon (2013). E não é à toa. A história é baseada em recuperar partes da chamada Lua Negra, que deixava fantasmas do game mais tranquilos, mas que sem ela começaram a agir de forma estranha.

A partir disso, o professor A.Luado ajuda Luigi, ou também conhecido pelo publico em geral como “Mario Verde”, a recuperar partes da Lua Negra.

A série que leva Luigi como protagonista não é de terror, mas sim de comédia. A Nintendo conseguiu extrair ao máximo o traço de medroso do personagem e coloca-lo em espaços mal-assombrados.

Vale ressaltar que esse é o segundo jogo da franquia, como o próprio nome indica, que começou lá em 2001 com um game para o videogame Game Cube.

Na época, a aposta da “Big N” foi tão grande que ele veio primeiro que o jogo principal do Mario, o Super Mario Sunshine (2002).

Mas voltando ao game, o jogador é surpreendido com caras e bocas de Luigi a todo momento. Sem contar quando ele interage com a trilha sonora.

Foi feito um bom trabalho em relação a gráficos ao conseguir deixá-lo mais atual.

O visual não impacta o jogador de forma negativa, porém não chega a ter a fluidez de Luigi’s Mansion 3, também lançado para Switch, em 2019.

A jogabilidade consiste em explorar as fases e coletar moedas, partes de diamantes e da Lua Negra.

Com isso, Luigi vai evoluindo sua máquina de capturar fantasmas, chamada de Sugospectro 5000, que não passa de um “aspirador de pó” para assombrações – sim, uma clara referência ao filme Caça-Fantasmas.

Apesar de contar com algumas variações interessantes de jogabilidade, muitas vezes ficar sugando os monstrinhos é um pouco repetitivo. Sem contar na mesma identidade dos fantasmas fase a fase, tirando os chefões.

Entendo que muito disso estava atrelado às limitações do 3DS, console em que foi originalmente concebido.

A repetição também está presente quando voltamos à sala do A.Luado a todo momento e quando ele “liga”.

Outro detalhe é que para gravar a evolução do game, o jogador precisa retornar ao local do professor.

A trilha sonora é incrível e também dá o tom na hora das capturas, assim como em momentos-chave.

Luigi’s Mansion 2 HD é um port excelente para Switch, mas tem os seus “poréns”. Ele não chega a ser a terceira versão do game, no entanto garante boa diversão.

Outo ponto fraco é o preço. Como Metroid Prime Remastered (2023), um remake de Game Cube, que recebeu um visual e jogabilidade em um grau de excelência muito acima do game do Luigi está mais barato que ele? Enquanto Metroid é vendido a R$ 199, Luigi’s Mansion 2 HD chega a “preço cheio” R$ 299.

O jogo está em português, mas é o de Portugal.

