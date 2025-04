Nintendo Switch 2 terá função de chat e novo Mario Kart na estreia

A Nintendo exibiu mais detalhes do seu novo videogame Switch 2, que será lançado no dia 5 de junho de 2025. Veja abaixo os destaques da “Direct”.

Novo Mario Kart

A apresentação iniciou com o novo Mario Kart Word. Agora, haverá corridas com 24 personagens e opção de mundo aberto. Ele estará disponível na data de lançamento do novo console.

Função chat com câmera

O Switch 2 terá função com chat e câmera para jogos online. Os jogadores aparecem na tela do game.

Jogos de Switch 1 com novidades para o Switch 2

Super Mario Party Jamboree, Zelda The Legend of Zelda e Tears of The Kingdom, Kirby and the Forgotten Land e Metroid Prime 4: Beyond terão novos modos e atualizações, assim como melhorias gráficas.

No caso de Metroid, por exemplo, o game, segundo a Nintendo, pode rodar em 4K e 60 quadros por segundo ou 1080p e 120 quadros por segundo.

Switch Online

Para o serviço de assinatura online, a Nintendo vai inserir o modo GameCube, com jogos como F-Zero GX, Zelda The Wind Waker e SoulCalibur II.

Em atualização*