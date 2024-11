Nintendo: novo RPG com Mario e Luigi acerta no visual, mas peca nos detalhes

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 22/11/2024 - 15:50 Para compartilhar:

Mario e Luigi chegou ao Nintendo Switch em novembro. É mais um RPG do bigodudo, mas se difere do Paper Mario, tanto na jogabilidade, como em arte. Luigi aqui é seu companheiro de jornada.

História

Tudo começa quando Arbolux, uma árvore gigante de luz, como o proprio nome indica, foi destruída, o que deixou o continente de Elétria partido. Desta maneira, compete aos irmãos unificar as ilhas derivantes da região.

Eles devem navegar embarcados na ilha de Nauta e ir em cada lugar derrotando inimigos e resolvendo quebra-cabeças.

Quem vai te guiar pela história é Pligue, que fica debaixo do chapéu de Luigi, além de Tetê. Muitos personagens têm aspecto ou estão associados à eletricidade.

Jogabilidade

Pelo mundo, o jogador pode mover Mario e Luigi como se fosse um game convencional em 3D, falar com personagens, comprar itens e acessórios. É possível pular com Mario e Luigi (separados) e também deixar o irmão verde resolver sozinho alguns enigmas e derrotar inimigos com suas ideias mirabolantes.

As batalhas ocorrem em turnos, assim como em rpgs mais tradicionais. No entanto, você deve ficar atento para defender e atacar, pois é possível esquivar ou provocar mais dano apertando o botão “A”, para o Mario, e “B”, para o Luigi.

A história inicia muito boa, mas ao longo da jornada vai se repetindo. Enquanto a jogabilidade começa morna e vai concedendo mais funções e poderes aos protagonistas.

Veredicto

O jogo acerta no visual, que vai envelhecer muito bem. Ele está completamente traduzido para o português brasileiro – aqui de forma sensacional, que inclui trocadilhos inseridos de forma criativa, por exemplo. A trilha sonora também é excelente.

Por outro lado, a repetição é um ponto negativo. As missões principais e secundárias parecem repetitivas, o que pode cansar com o tempo.

Outro ponto baixo são as muitas telas de carregamento. Passar de um ambiente para outro às vezes tem “loading”, rapido é verdade, mas que pode deixar o jogador impaciente.

Preço online: R$ 299