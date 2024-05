Nintendo confirma novo videogame e Switch caminha para ser o mais vendido da história

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 07/05/2024 - 9:24 Para compartilhar:

Uma coisa é certa: a Nintendo já estava há muito tempo desenvolvendo um sucessor para o Switch – lançado em 2017. Após rumores, ela confirmou nesta terça-feira, 7, que vai anunciar o próximo modelo até março de 2025, quando encerra o seu ano fiscal vigente.

O próprio presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, após divulgar números para investidores, publicou uma nota sobre o assunto em suas redes sociais.

“Faremos um anúncio sobre o sucessor do Nintendo Switch neste ano fiscal. Já se passaram mais de nove anos desde que anunciamos a existência do Nintendo Switch em março de 2015.”

Em outra parte, o comandante da Big N anunciou uma apresentação de novidades para o segundo semestre.

“Realizaremos um Nintendo Direct em junho sobre a linha de software Nintendo Switch para o segundo semestre de 2024, mas esteja ciente de que haverá nenhuma menção ao sucessor do Nintendo Switch durante essa apresentação.”

Vendas do Switch

O Nintendo Switch chegou a marca de 141 milhões de consoles vendidos no mundo e 1,23 miilhões de softwares comercializados.

O modelo fica atrás historicamente apenas do Nintendo DS (154 milhões) e do PlayStation 2 (155 milhões).

Confira abaixo os jogos mais vendidos do console:

1º – Mario Kart 8 Deluxe: 61,97 milhões

2º – Animal Crossing: New Horizons: 45,36 milhões

3º – Super Smash Bros. Ultimate: 34,22 milhões

4º – The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 31,85 milhões

5º – Super Mario Odyssey: 27,96 milhões

6º – Pokémon Sword/Pokémon Shield: 26,27 milhões

7º – Pokémon Scarlet/ Pokémon Violet: 24,92 milhões

8º – Super Mario Party: 20,66 milhões

9º – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: 20,61 milhões

10º – New Super Mario Bros. U Deluxe: 17,45 milhões