Nintendo anuncia data para venda do Switch 2 no Brasil; confira o preço

Após o anúncio oficial no começo de abril, a Nintendo divulgou os preços aproximados do próximo Switch 2 para os fãs brasileiros. O videogame, que chega no dia 5 de junho deste ano, deverá custar R$ 4.499,90.

Além da venda do console separado, a companhia traz um pacote do videogame com a adição digital do jogo Mario Kart World. Essa versão chegará a aproximadamente R$ 4.799,90.

Na área de comercialização separada dos jogos, o Mario Kart será vendido por R$ 499,90, enquanto o preço sugerido do Donkey Kong Bananza é de R$ 439,90.

A pré-venda de todos os produtos começará ao longo das próximas semanas em lojas selecionadas ao redor do país.

Vendas nos Estado Unidos

Divulgado anteriormente, os valores para a comercialização nos EUA também já estão disponíveis.

O console e o cobiçado pacote com Mario Kart Word custarão US$ 449.99 (cerca de R$ 2.559 na cotação atual).

Diferente do modelo anterior, o Switch 2 terá tela de LCD de 7,9 polegadas e promete rodar jogos em 4K e até 120 quadros por segundo – além de contar com uma memória de 256 GB, cerca de oito vezes maior que o primeiro.