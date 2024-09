Nintendo abre museu interativo e conta história de Super Mario e Game Boy

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 25/09/2024 - 12:14 Para compartilhar:

Por Sam Nussey e Irene Wang

UJI, JAPÃO (Reuters) – A Nintendo abrirá um museu na próxima semana onde os fãs de “Super Mario”, “The Legend of Zelda”, Game Boy e do Switch poderão conhecer um pouco mais sobre uma das empresas de videogames mais importantes do mundo.

Localizado em Uji, próximo à sede da Nintendo em Kyoto, o museu destaca as muitas evoluções da companhia fundada em 1889 como uma fabricante de cartas de baralho.

+ Novo jogo de terror da Nintendo envolve na história, mas assusta no idioma; veja como é

+ Nintendo processa empresa que desenvolveu o jogo “Palworld” por infração de patentes

Shigeru Miyamoto, membro executivo da Nintendo e criador do “Super Mario”, disse que o objetivo do museu é aprofundar o conhecimento sobre a empresa.

“Se a fabricação de produtos, ao mesmo tempo protegendo conceitos como família, diversão e facilidade de compreensão, estiver enraizada em nossos funcionários, a nova Nintendo continuará a crescer”, disse Miyamoto a jornalistas.

O museu, que será aberto ao público em 2 de outubro, está localizado em uma fábrica que costumava fabricar cartas de baralho e era um centro de manutenção da Nintendo. Os ingressos estão esgotados para os próximos dois meses.

Além de exibir dispositivos icônicos, como o console portátil Game Boy, os visitantes poderão ver produtos menos conhecidos, como o carrinho de bebê “Mamaberica” e a impressora “Copilas”.