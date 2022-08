Nino vê injustiça no empate do Corinthians contra o Fluminense: ‘Fomos superiores’

admin3 24/08/2022 - 23:43 Compartilhe

O Fluminense deixou escapar a vitória no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, nos minutos finais. Capitão do Tricolor, o zagueiro Nino acha que o resultado final foi injusto com a equipe carioca, que agora precisará buscar a vitória no confronto de volta, em São Paulo, daqui três semanas – um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

– A gente merecia a vitória, fomos superiores ao adversário e o mais justo era vencer e levar a vantagem para lá. Mas contra o Fortaleza a gente ganhou fora e eles vieram aqui e empataram. Temos mais 90 minutos, o fator campo algumas vezes não decide. Vamos preparados para fazer uma final lá. É difícil, mas podemos classificar lá – disse o defensor em entrevista ao SporTV, ao fim do confronto, realizado no estádio do Maracanã.

Nino acredita que o Flu poderia ter sido mais veloz na etapa final, até mesmo para abrir a vantagem, que durante a maior parte do segundo tempo existiu.

O Tricolor abriu o placar no primeiro minuto de jogo, sofreu o empate na metade da etapa inicial, mas voltou a ficar na frente no primeiro lance do segundo tempo. Contudo, quase nos acréscimos o Timão empatou.

– É difícil falar o que faltou quando a gente toma o gol no último minuto. Talvez a gente poderia ter acelerado o ritmo no segundo tempo. Não tem muito o que fazer, é trabalhar e corrigir – externou o zagueiro.

O 2 a 2 foi construído por Paulo Henrique Ganso, em cobrança de pênalti, e John Arias, para o lado do Flu. Já os corintianos foram às redes com Renato Augusto e Róger Guedes.

O confronto de volta acontecerá no dia 15 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo.

