Nino se despede do Fluminense antes de apresentação à Seleção para a Olimpíada Jogador foi titular no empate com o Ceará e pode perder até nove partidas do Tricolor ao longo do próximo mês

O Fluminense terá um desfalque importante nas próximas partidas. O zagueiro Nino fez seu último jogo antes de se apresentar à Seleção Brasileira para a Olimpíada de Tóquio, no Japão, a partir do fim do mês. Ele foi titular no empate por 0 a 0 com o Ceará, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficará fora pelo menos das duas partidas da Libertadores e da ida na Copa do Brasil.

– Fala torcida tricolor. Estou embarcando para Tóquio, vou ficar com muita saudade de vocês, mas estarei na torcida. Espero voltar com a medalha de ouro e o Fluminense classificado na Libertadores e na Copa do Brasil – disse o jogador em vídeo publicado pelo Flu nas redes sociais.

Assim como outros jogadores que atuam no Brasil, Nino se apresenta nesta quinta-feira à Seleção. Na sexta, dia 9, a delegação embarca para Tóquio em voo fretado saindo de São Paulo. O desembarque na capital japonesa está marcado para o dia 11 de julho às 12h45 (horário local). A equipe de André Jardine estreia no dia 22, contra a Alemanha.

Nino perderá com certeza as partidas contra Sport, Grêmio e Palmeiras no Brasileirão, além dos dois confrontos com o Cerro Porteño e a ida diante do Criciúma na Copa do Brasil. Caso o Brasil avance para as quartas de final, ele não chega a tempo do jogo com o Juventude. Se a Seleção jogar a semifinal, ele fica fora da volta contra o Criciúma, além do duelo com o América-MG.

Brilha muito em #Tokyo2020, Nino! Estaremos na torcida por aqui! ST pic.twitter.com/xLHwY4T1lq — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 8, 2021

