Nino critica postura do Flamengo e destaca força do Fluminense na final: ‘Eles não vão ganhar na briga’ Primeira partida da decisão do Campeonato Carioca acabou em empate por 1 a 1

Muitas faltas, cartões amarelos e reclamações dos dois lados. Com esse clima quente, Fluminense e Flamengo empataram o jogo de ida da final do Carioca por 1 a 1. Após a partida no Maracanã, o zagueiro Nino criticou a postura do rival, mas reforçou que o Tricolor está vivo na luta pelo título estadual.

– Clássico é isso. Sabíamos que seria um jogo disputado, que eles tentariam ganhar no grito, ganhar antes de o jogo começar. Mas viemos preparador para isso. Sabemos que, se acreditarmos até o final, temos toda chance de ser campeões. Não tenho dúvida. Eles não vão ganhar na briga. Temos que jogar concentrados por 90 minutos . E o segundo jogo será assim também – disse Nino, à FluTV.

Quem também falou na saída do gramado foi Marcos Felipe. Perguntado se o Fluminense teria sentido o impacto da maratona de jogos, o goleiro minimizou o cansaço e elogiou o segundo tempo do Tricolor.

– Não influenciou em nada. O time deles cansou no segundo tempo e a gente conseguiu se manter inteiro, com as peças que entraram. Agora é se preparar para o jogo na Libertadores e, sábado que vem, a gente vai lutar de novo.

Fluminense e Flamengo decidem o título do Campeonato Carioca de 2021 no próximo sábado, às 21h05, novamente no Maracanã. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

