‘Ninguém viu as barras que segurei’: Adriane Galisteu lança reality documental na Universal+

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/08/2024 - 16:33 Para compartilhar:

Nesta terça-feira, 13, a apresentadora Adriane Galisteu estreia a 1ª temporada de “Barras Invisíveis”, um reality que acompanha parte de sua vida pessoal. A série documental terá oito episódios disponíveis na plataforma Universal+.

No primeiro episódio, Galisteu fala sobre a fase de envelhecimento e uma possível pressão estética para manter a aparência jovem. A comunicadora ainda abrirá detalhes exclusivos sobre a celebração de seus 50 anos de vida.

“Tem uma pressão e não é uma coisa midiática, é real. Mas é claro que eu preferia ter minha maturidade de hoje com 30 anos”, pondera Adriane, que já confessou ter certa dificuldade de se expor sem maquiagem frente as câmeras. “Não me troco pela mulher que fui lá atrás”.

O reality documental ainda promote mostrar o lado profissional de Adriane Galisteu, além de laços familiares, incluindo a relação com a mãe, Dona Emma, o marido, Alexandre Iódice, e o filho, Vittório.