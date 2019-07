“Ninguém é menos mulher por isso”, diz atriz trans de ‘A Dona do Pedaço’

A personagem Britney, vivida por Glamour Garcia, na novela ‘A Dona do Pedaço’ tem feito muito sucesso, principalmente pela relação vivida com Abel, interpretado por Pedro Carvalho. Na trama, o boleiro ainda não sabe que a sua affair é transexual.

Em entrevista a blogueira Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, a atriz falou um pouco sobre o dilema vivido pela personagem na trama de sucesso da TV Globo.

“Todas as dúvidas da Britney sobre contar ou não a verdade só existem porque ela gosta mesmo dele. E, infelizmente, ser transexual ainda envolve muito preconceito. Espero que estejamos caminhando para um dia em que isso não exista mais. Ninguém é menos mulher por ser trans”, afirmou.

Ainda na entrevista, Glamour revela que ficou em choque, inicialmente, com a grande repercussão sobre o trabalho, chegando até a ficar assustada.

“É uma mudança muito grande na vida, começando pela agenda de compromissos, que fica lotada. Além disso, as pessoas reconhecem em todos os lugares e comentam. Eu sempre adorei o carinho do público, mas fiquei um pouco assustada no início com tanta intensidade. Agora, estou levando de maneira mais tranquila”, disse.