Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 60 milhões; veja números

A Mega-Sena 2612 sorteada na quarta-feira (19) com prêmio de em R$ 49.260.663,27 milhões não teve ganhador. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 60 milhões no próximo sorteio que será realizado no sábado (22).

Os números sorteados hoje foram: 20 – 27 – 34 – 44 – 50 – 54

50 apostas chegaram perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 90.719,26. Os 3.638 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.781,18 cada.

