Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula para R$ 6,5 milhões

A Caixa Ecônomica Federal sorteou na noite deste sábado, 27, as seis dezenas do concurso 2718 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Segundo a instituição, não houve ganhadores do prêmio principal, que aumentou para R$ 6,5 milhões.

Confira as dezenas sorteadas: 06 – 30 – 34 – 41 – 46 – 59.

Apesar de ninguém acertas as seis dezenas, 21 acertaram a quina e vão embolsar R$ 88.273,53. Outros 1.731 apostadores, acertaram quatro número e devem receber R$ 1.529,87. Conforme as Loterias Caixa, próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira, 30.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.