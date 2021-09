Ninguém aceitará retrocesso no Estado de Direito e na democracia, diz Pacheco

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou ter a convicção de que ninguém aceitará qualquer tipo de retrocesso no Estado de Direito e na democracia no país, após ter dito que tem faltado respeito entre as instituições.

“Nenhum retrocesso ao Estado de Direito, nenhum retrocesso à democracia. Eu tenho absoluta convicção que ninguém assimilará uma ideia que imponha algum tipo de retrocesso nesses dois conceitos”, afirmou Pacheco, durante encontro organizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em Campinas.

No evento, o presidente do Senado destacou que é preciso haver cooperação entre todos, independentemente dos partidos e da ideologia. Ainda assim, ele disse que jamais haverá subserviência ao governo federal e o Congresso não será subjugado pelo Poder Judiciário.

Para Pacheco, cujo nome tem sido aventado para concorrer ao Palácio do Planalto, o recomendado no momento é que a competição entre políticos e partidos só ocorra no momento oportuno, que é o ano eleitoral de 2022.

O residente do Senado, que também é o presidente do Congresso, defendeu que é preciso ter cooperação para se enfrentar o que chamou de “verdadeiros inimigos”, citando a fome, o desemprego e a crise hídrica.

(Reportagem de Ricardo Brito)

