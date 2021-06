Nilton Santos, estádio do Botafogo, será sede da Copa América Estádio está reservado para dois jogos da competição, que ainda serão divulgados pelo calendário; time do Alvinegro será afetado, mas CBF custeará aluguéis e locomoção

O Rio de Janeiro será uma das sedes da Copa América, como Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, anunciou na última terça-feira. O Maracanã, contudo, não será o único palco da Cidade Maravilhosa: o Estádio Nilton Santos terá duas partidas da competição internacional, que iniciará neste mês de junho.

A casa do Botafogo, inicialmente, será palco de duas partidas, que ainda estão discutidas e serão divulgadas de acordo com a remodelação do calendário de jogos. O acordo, contudo, está selado: o Estádio Nilton Santos sediará a Copa América. Será o terceiro evento de cunho internacional do local, depois do Pan-Americano de 2007 e as Olímpiadas de 2016.

O acordo foi fechado na última terça-feira. Representantes da CBF entraram em contato com o Botafogo mostrando interesse no Nilton Santos, já que acreditam que o Maracanã ficaria sobrecarregado com todas as partidas do Rio de Janeiro.

Os compromissos, contudo, afetarão o Botafogo, que não poderá usar o estádio em dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF bancará os custos de locomoção e aluguéis de todos esses compromissos para o Alvinegro, que estuda levar estes duelos para São Januário, caso não haja um choque de datas com o Vasco, que também disputa a segunda divisão.

E MAIS:

Veja também