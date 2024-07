Nikolas pede cancelamento de visto americano de Janones após deputado questionar ataque a Trump

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2024 - 9:16 Para compartilhar:

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que entrou com pedido junto à embaixada dos Estados Unidos para que o visto norte-americano do parlamentar André Janones (Avante-MG) seja cancelado. Isso ocorreu após Janones sugerir que o ataque contra Donald Trump foi uma armação.

Por meio de uma publicação no X (antigo Twitter), Nikolas Ferreira disse que protocolou “ofício solicitando o cancelamento do visto americano de André Janones na Embaixada dos EUA no Brasil. Informei e demonstrei, através das publicações de Janones no ‘X’, a incitação à violência praticada por ele e a zombaria inaceitável em relação à tentativa de assassinato de Donald Trump. Agora, cabe às autoridades americanas investigarem e tomarem as medidas cabíveis contra o desrespeito e a irresponsabilidade praticados por Janones, que não podem ser ignorados. Acompanharei de perto o andamento desta solicitação”.

Protocolado o ofício solicitando o cancelamento do visto americano de André Janones na Embaixada dos EUA no Brasil. Informei e demonstrei, através das publicações de Janones no “X”, a incitação à violência praticada por ele e a zombaria inaceitável em relação à tentativa de… pic.twitter.com/hqyEJT1xEj — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) July 15, 2024

O deputado federal André Janones reagiu e insinuou que gostaria de partir para o embate físico com Nikolas. “Vem cá tomar meu visto chupetinha! Estou te esperando!”, publicou nas redes sociais.

Vem cá tomar meu visto Chupetinha! To te esperando! 👍 pic.twitter.com/rTeUXcSSXh — André Janones (@AndreJanonesAdv) July 14, 2024

A troca de farpas entre os dois continuaram e Janones afirmou: “Se o chupetinha [Nikolas Ferreira] conseguir que eu perco [sic] meu visto americano, eu vou ficar igual o miliciano”, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve o passaporte confiscado pela Polícia Federal.