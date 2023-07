Nikolas Ferreira vai ser pai pela primeira vez: ‘Tô muito feliz’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2023 - 20:52 Compartilhe

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou nas redes sociais que vai ser pai pela primeira vez. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a mulher do parlamentar, a modelo Lívia Orletti, aparece informando a novidade ao marido.

Em um primeiro momento, Nikolas pergunta se a mulher está fazendo alguma brincadeira. Após a modelo confirmar que estava falando sério, o deputado se emociona e, na sequência, abraça a esposa. “Estou muito feliz”, comemora o parlamentar.

“Oficial: somos 3”, destacou Nikolas na legenda do post. Nikolas e Lívia se casaram em abril deste ano e passaram a lua de mel nas Ilhas Maldivas.

Quem é Lívia Orletti, esposa de Nikolas Ferreira

Pouco se sabe sobre Lívia Orletti, modelo que disse ‘sim’ a Nikolas Ferreira no altar. A esposa do parlamentar tem apenas uma conta no Instagram. “Perfil para família e amigos! Não tenho NENHUMA outra rede social”, mostra a bio do perfil de Lívia, seguido pelo deputado na rede social.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias