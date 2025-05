Nikolas Ferreira protocola pedido de impeachment de Flávio Dino

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou na segunda-feira, 12, que entrará com um pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), alegando crime de responsabilidade. Segundo o parlamentar, o magistrado teve uma atuação político-partidária ao sugerir uma “chapa imbatível” para o Governo do Maranhão.

Durante uma aula magna do curso de Direito do Centro Universitário UNDB, em São Luís (MA), que contou com a presença do atual vice-governador Felipe Camarão (PT), Dino sugeriu ao político que fizesse uma chapa com a professora Teresa Helena Barros, que também estava no evento, para as eleições de 2026.

“É um prazer te ver, Felipe. Em nome dessa amizade, quero te dar uma sugestão, coloque a Teresa como vice-governadora, que essa chapa vai ficar imbatível, porque essa mulher é popular”, declarou o ministro do STF na ocasião.

Confira vídeo:

Flávio Dino sugere vice para chapa eleitoral no Maranhão durante evento em que falava sobre “STF e a harmonia entre os poderes.” Juíz de palanque. pic.twitter.com/HLHrUE9wic — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) May 12, 2025

No pedido de Nikolas, endereçado ao Senado Federal, o parlamentar alega que a fala “excede os limites de uma mera opinião pessoal e

invade o campo da atuação eleitoral ativa”, rompendo com a imparcialidade dos magistrados.

O documento ainda menciona um desconforto de aliados do governador do estado, Carlos Brandão (PSB), que interpretaram as falas de Dino como uma tentativa de “enfraquecimento político”. Camarão é o pré-candidato do PT para as eleições do Maranhão e é visto como adversário direto de Brandão.

O deputado federal também questiona a saída de Dino de funções político-partidárias para o STF, sem intervalo. O magistrado já atuou como governador do Maranhão e foi eleito senador pelo PSB nas eleições de 2022 antes de ser indicado para ministro da Justiça e, posteriormente, para o Supremo.