Nikolas Ferreira ironiza denúncia da PGR contra Bolsonaro: ‘Patético’

Por meio da rede social X, antigo Twitter, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. “PGR vai concorrer ao Oscar também?”, ironizou ele.

Na última terça-feira, 18, Bolsonaro e outras 33 pessoas foram indiciadas por crimes envolvendo os atos golpistas de 8 de janeiro, que tentavam impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em reação, Nikolas debochou da operação, comparando-a com o espetáculo do Oscar.

Além das críticas contra as decisões públicas, o desdém da ala política direitista pelo Oscar já é conhecido. Em proveito disso, o deputado utilizou do tema para desmoralizar o indiciamento do bolsonarista.

“Haja criatividade nesse roteiro. Patético”, escreveu o deputado.