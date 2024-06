Nikola Jokic é convocado para defender a seleção de basquete da Sérvia nos Jogos de Paris-2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/06/2024 - 22:10 Para compartilhar:

Eleito três vezes o ‘jogador mais valioso’ (MVP) da NBA, Nikola Jokic foi convocado, nesta segunda-feira, para integrar a seleção da Sérvia de basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A lista tem 16 nomes e deverá ser reduzida para 12.

O jogador, de 2,11 metros e 129 quilos, apontado como um dos melhores da atualidade, ficou de fora de algumas convocações por causa da série extensa de jogos da NBA, mas sua equipe, o Denver Nuggets, foi eliminada precocemente nesta temporada e o atleta pôde desfrutar de férias, o que colaborou para sua convocação.

Jokic, de 29 anos, foi medalha de prata na Olimpíada do Rio-2016. Ele vai atuar em Paris ao lado de grandes astros do basquete de seu país como Vasilije Micic, Nikola Jovic, Bogdan Bogdanovic e Aleksej Pokusevski. O técnico é Svetislav Pesic.

A seleção da Sérvia vai iniciar a preparação dia 24. Estão previstos amistosos com Holanda, Turquia, França, Austrália, Estados Unidos e Japão.

A Sérvia está no Grupo C da Olimpíada de Paris e faz sua estreia em 28 de julho contra a seleção dos Estados Unidos. O ganhador do Pré-Olímpico de Porto Rico e Sudão do Sul são os outros adversários da primeira fase.