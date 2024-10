Nike tem queda de 10% em vendas no 1º trimestre; ação cede 3% no after hours

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2024 - 18:38 Para compartilhar:

A Nike registrou nova queda no faturamento no primeiro trimestre fiscal, após observar uma continuidade das pressões nos Estados Unidos – o principal mercado para a empresa.

A receita caiu 10% em relação ao ano anterior, para US$ 11,59 bilhões, abaixo das expectativas de Wall Street, que eram de US$ 11,64 bilhões. A empresa disse que as vendas na América do Norte caíram 11%, para US$ 4,83 bilhões, afetadas por uma queda de 14% nas vendas de calçados, o carro-chefe de seus produtos.

A companhia de vestuário e materiais esportivos anunciou lucro de US$ 0,70 por ação, acima das estimativas de US$ 0,52 por ação, de acordo com projeções compiladas pela FactSet. O lucro líquido foi de US$ 1,1 bilhão no trimestre, uma queda de 28% em relação ao ano anterior.

As ações da Nike caíam 3,24%, para US$ 86,21, perto das 17h55 (de Brasília), após o fechamento do pregão de terça-feira em Nova York.